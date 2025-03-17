0
0
75
НОВОСТИ

Для согласования нового разговора Путина и Трампа потребовались дни — Песков

18:40 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящий разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был согласован за считанные дни. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Потребовались] дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько времени понадобилось для согласования предстоящего контакта. В целом, по его словам, время на подготовку «зависит от решений глав государств». «Они могут принять решение быстро провести разговор, бывают дни, бывают недели. Здесь по-разному, конечно», — уточнил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 17.03.2025
Венгрия не поддержала выделение ЕС военной помощи Украине на 20 млрд евро — Сийярто
0
175
17:32 17.03.2025
В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка — МЧС республики
0
214
17:12 17.03.2025
Власти Запада дали указание своим СМИ не замечать нацистских символов у ВСУ — СВР
0
281
17:00 17.03.2025
ЕС принял санкции против Руанды за ситуацию в ДРК
0
270
16:32 17.03.2025
Почти половина американцев верит, что Трамп поддерживает РФ в конфликте с Украиной — опрос
0
337
16:12 17.03.2025
Бах заявил, что МОК сохраняет нейтралитет в условиях становления нового мирового порядка
0
344
16:00 17.03.2025
ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуева и Олешни Курской области
0
345
15:32 17.03.2025
На Украине временно ограничили энергоснабжение промышленности
0
400
15:12 17.03.2025
Президент Сербии заявил, что в Белграде не удастся повторить киевский «майдан»
0
404
15:00 17.03.2025
Руанда разорвала дипотношения с Бельгией — МИД
0
398

Возврат к списку