Для согласования нового разговора Путина и Трампа потребовались дни — Песков

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящий разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был согласован за считанные дни. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Потребовались] дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько времени понадобилось для согласования предстоящего контакта. В целом, по его словам, время на подготовку «зависит от решений глав государств». «Они могут принять решение быстро провести разговор, бывают дни, бывают недели. Здесь по-разному, конечно», — уточнил представитель Кремля.