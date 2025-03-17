Для согласования нового разговора Путина и Трампа потребовались дни — Песков
18:40 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предстоящий разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был согласован за считанные дни. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«[Потребовались] дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько времени понадобилось для согласования предстоящего контакта. В целом, по его словам, время на подготовку «зависит от решений глав государств». «Они могут принять решение быстро провести разговор, бывают дни, бывают недели. Здесь по-разному, конечно», — уточнил представитель Кремля.
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