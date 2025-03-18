Трамп заявил, что до изучения возможности визита Путина в США надо договориться по Украине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп считает, что до разговоров о возможности посещения российским лидером Владимиром Путиным США нужно достичь договоренностей по мирному урегулированию на Украине.

Его спросили, рассматривается ли возможность пригласить Путина в Белый дом, если будет достигнуто соглашение по урегулированию. «Я не хочу [сейчас] даже обсуждать это. Я должен заключить сделку [по Украине]. Я должен подписать сделку», — отметил глава государства. Он отвечал на вопросы журналистов во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.