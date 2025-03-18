Госдолг РФ вырос за 2024 г. почти на 3,5 трлн руб. и достиг 29 трлн руб. — Счетпалата

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем государственного долга РФ за 2024 год увеличился на 13,5% или почти на 3,5 трлн руб. и составил 29 трлн руб., говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2024 год.

«За 2024 год государственный долг Российской Федерации увеличился на 3 445, 5 млрд рублей, или на 13,5%, и по состоянию на 1 января 2025 года составил 29 04 млрд рублей, или 14,5% ВВП по первой оценке Росстата», — говорится в документе.

При этом, согласно аналитической записке СП, объем государственного внутреннего долга Российской Федерации увеличился на 2,93 трлн руб., или на 14,1%, и составил 23,74 трлн руб., или 89% верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации (26,68 трлн руб.). Так, его доля в общем объеме госдолга РФ увеличилась с 81,3% до 81,8%.

Внешний госдолг РФ по состоянию на первое января 2025 года составил 52,109 млрд долларов США, или 49,9 млрд евро (82,7% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 63 млрд долларов, или 88,1% верхнего предела внешнего госдолга РФ в размере 56,7 млрд евро) и уменьшился на 1,2 млрд долларов (увеличился на 1,7 млрд евро), или на 2,3% (3,6%) по сравнению с объемом на первое января прошлого года (53,3 млрд долларов).

Как отмечается в аналитической записке СП, расходы на обслуживание государственного долга РФ в 2024 году увеличились на 604,5 млрд руб., или на 35,1%. «Их доля в общем объеме расходов федерального бюджета составила 5,8%, увеличилась по сравнению с „допандемийным“ 2019 годом на 1,8 процентного пункта и стала одной из основных статей функциональной классификации расходов», — говорится в документе.