В Баку вновь сообщили об обстреле позиций армии Азербайджана с территории Армении

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии республики с территории Армении.

«С 22:15 (21:15 мск — прим. ТАСС) 17 марта до 00:20 (23:20 мск) 18 марта подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кекишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в информации.

В минувшие воскресенье и понедельник оборонное ведомство Азербайджана также сообщало об обстреле позиций сил республики в приграничье с Арменией. Министерство обороны Армении опровергло эти сообщения.