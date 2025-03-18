В Баку вновь сообщили об обстреле позиций армии Азербайджана с территории Армении
10:05 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии республики с территории Армении.
«С 22:15 (21:15 мск — прим. ТАСС) 17 марта до 00:20 (23:20 мск) 18 марта подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кекишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в информации.
В минувшие воскресенье и понедельник оборонное ведомство Азербайджана также сообщало об обстреле позиций сил республики в приграничье с Арменией. Министерство обороны Армении опровергло эти сообщения.
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