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НОВОСТИ

Минфин РФ подготовит предложения по «большой приватизации» — Силуанов

12:05 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов России подготовит предложения по «большой приватизации». Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по „большой приватизации“. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей», — сказал он.

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