ВСУ безуспешно попытались пересечь границу в направлении Белгородской области – МО РФ

22:45 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ заявило во вторник, что в течение дня вооруженные силы Украины предприняли пять попыток атак в направлении Белгородской области, все атаки отражены, пересечения госграницы РФ украинскими подразделениями не допущено.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, всего в течение дня армия Украины осуществила пять атак, последняя - с 17:30 до 18:45 мск.