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ВСУ безуспешно попытались пересечь границу в направлении Белгородской области – МО РФ

22:45 18.03.2025 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ заявило во вторник, что в течение дня вооруженные силы Украины предприняли пять попыток атак в направлении Белгородской области, все атаки отражены, пересечения госграницы РФ украинскими подразделениями не допущено.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, всего в течение дня армия Украины осуществила пять атак, последняя - с 17:30 до 18:45 мск.

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