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Силы ПВО за ночь сбили 57 украинских БПЛА над регионами России

09:00 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 57 украинских беспилотников над регионами России, из них 35 — над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов: 35 БПЛА — над территорией Курской области, 13 БПЛА — над территорией Орловской области, семь БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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