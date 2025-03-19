Мэр Стамбула задержан в рамках антикоррупционного разбирательства

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая полиция задержала оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что в доме Имамоглу в районе Сарыер на севере Стамбула продолжается обыск.

Градоначальник был сначала доставлен на медицинское освидетельствование, как того требует протокол. По информации телеканал CNN Türk, после этого он доставлен в суд.