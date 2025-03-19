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НОВОСТИ

Верить Киеву в вопросе прекращения ударов нельзя — Медведев

15:12 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевскому режиму в вопросе договоренностей по прекращению огня верить нельзя, важно, чтобы США провели соответствующую работу. Об этом журналистам заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Да, верить нельзя в этом смысле», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос. «Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — отметил Медведев.

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