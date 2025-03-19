Верить Киеву в вопросе прекращения ударов нельзя — Медведев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевскому режиму в вопросе договоренностей по прекращению огня верить нельзя, важно, чтобы США провели соответствующую работу. Об этом журналистам заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Да, верить нельзя в этом смысле», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос. «Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — отметил Медведев.