Пашинян заявил о готовности подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов подписать этот документ», — написал он в своем телеграм-канале.

13 марта МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване пояснили, что ждут от Баку предложений по месту и дате подписания документа. Основные оппозиционные политические силы Армении уже назвали данное соглашение «капитуляцией режима Пашиняна».