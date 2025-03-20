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За ночь над регионами РФ сбиты 132 беспилотника, почти половина — над Саратовской областью

09:00 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти половина из них пришлись на Саратовскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата: 54 БПЛА над территорией Саратовской области, 40 БПЛА над территорией Воронежской области, 22 БПЛА над территорией Белгородской области, 9 БПЛА над территорией Ростовской области, по 3 БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым и 1 БПЛА над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.

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