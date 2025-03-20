Пожар возник на территории аэродрома в Энгельсе после атаки БПЛА, проводится эвакуация СНТ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло на территории аэродрома в результате атаки БПЛА в Энгельсе Саратовской области. Проводится эвакуация жителей близлежащих садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте», — написал глава региона в своем телеграм-канале.