В Кремле указали, что Европа стала «партией войны»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в «партию войны», что резко контрастирует с настроем Москвы и Вашингтона на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышим ежедневно много сигналов со стороны Брюсселя. Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Европа пока ударилась в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — заметил он.