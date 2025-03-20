В Кремле указали, что Европа стала «партией войны»
14:32 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в «партию войны», что резко контрастирует с настроем Москвы и Вашингтона на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышим ежедневно много сигналов со стороны Брюсселя. Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Европа пока ударилась в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — заметил он.
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