18:50

В Липецке открылся кампус «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На открытии «Школы 21» в Липецке гостей встретил цифровой помощник, который рассказал о программе обучения, кампусе и истории здания, а также стал соведущим церемонии. Помощник разработан на основе технологий Sber Metaverse Tech, большой языковой модели GigaChat от Сбера и других передовых AI-решений.

«В Липецке мы открываем уже 16-ю «Школу 21» в России. Кампус основан на самых современных технологиях, и главное – в нем есть душа и сердце, – отметил Герман Греф. – Одна из базовых особенностей нашей «Школы 21» – бесплатность обучения. Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далеких населенных пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке – 58 лет. «Школа 21» готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять, поэтому выпускники школы в среднем делают карьеру в 2-3 раза быстрее, чем выпускники других вузов».

«Большое спасибо губернатору области Игорю Георгиевичу Артамонову и его команде, строителям и всей команде Сбера, которая участвовала в открытии кампуса. А ребятам желаю здоровья и уверенности в себе. Не сдавайтесь, жизнестойкость – одна из самых важных вещей. Если сегодня вы здесь, значит вы очень мотивированные люди. Будьте уверены в себе – и удача будет с вами», – добавил Герман Греф.

Кампус «Школы 21» расположен в историческом здании на ул. Зегеля, д. 1, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Это место всегда было связано с образованием: 114 лет назад здесь открыли липецкое реальное училище. Позже в здании находилась трудовая школа и филиал Московского института стали и сплавов. Сейчас на втором столетии здание переживает новый виток своего развития – здесь будут готовить цифровых инженеров.

«Мы уже многое сделали для развития начального ИТ-образования в регионе. У нас есть целая сеть IT-кубов, IT-битов, «Кванториумов», а также сильная система среднетехнического образования, – отметил Игорь Артамонов. – Но на этом мы не останавливаемся. «Школа 21» – одно из топовых ИТ-образований в стране и мире. Бесплатное, доступное каждому и ориентированное на запросы развивающихся отраслей. Это значит, что трудоустройство выпускникам гарантировано, а регион получит кадры, без которых дальнейшее развитие в стремительно меняющемся мире цифровых технологий просто невозможно. Благодаря этому проекту Липецкая область сегодня создает будущее, где каждый может реализовать свой потенциал».

«Школа 21» в Липецке рассчитана на 202 рабочие станции. Среди желающих учиться в школе – 75% жителей Липецка, а также жители Воронежской, Рязанской, Ленинградской, Тамбовской областей. Первые отборочные испытания – «бассейн» – проходят 240 человек. Средний возраст участников – 31 год, 33% – девушки, 30% участников – студенты вузов. Многие участники учатся и работают в сфере информационных и инженерных систем, промышленности и программирования, но есть и те, кто не имел опыта в IT до поступления в «Школу 21» и пришли из таких сфер, как журналистика, культура, здравоохранение, строительство.

После отборочного этапа участники переходят на основное обучение, где они выберут направление разработки – бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, или GameDev. Помимо этого, в «Школе 21» есть пять программ, где также нужно уметь разбираться в коде, но не на столь высоком уровне, какой требуется от разработчиков. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет дополнительную задачу – например, помогает автоматизировать процессы и собирать данные. Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно развить свои навыки.

Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только прикладные, но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина и управление временем.

В Липецке Сбер реализует образовательный проект в партнерстве с правительством Липецкой области по поручению президента Российской Федерации.