Президент России направил поздравление Кирсти Ковентри в связи с избранием на пост главы МОК
20:45 20.03.2025 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается в четверг на сайте Кремля.
"Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о Вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании Ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что Ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе", - отметил Путин в поздравительной телеграмме.
Президент РФ пожелал избранному главе МОК "благополучия и крепкого - по-настоящему спортивного - здоровья".
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