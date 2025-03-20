Президент России направил поздравление Кирсти Ковентри в связи с избранием на пост главы МОК

20:45 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о Вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании Ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что Ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе", - отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Президент РФ пожелал избранному главе МОК "благополучия и крепкого - по-настоящему спортивного - здоровья".