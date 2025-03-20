«Роснефть» в 2024 году опять стала крупнейшим в России независимым производителем газа
20:56 20.03.2025
«Роснефть» в 2024 году добыла 87,5 млрд кубометров газа, что сделало компанию крупнейшим в России независимым производителем газа. Более трети добычи газа обеспечили новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году. Общая добыча углеводородов за 12 месяцев 2024 года составила 255,9 млн т н.э., а удельные затраты на добычу углеводородов составили 2,9 долл./бнэ., что является одни из лучших показателей в нефтегазовой отрасли в мире.
Добыча жидких углеводородов в 2024 году составила 184,0 млн тонн, что превысило показатели таких крупных международных компаний как ExxonMobil, Shell и Chevron. По сравнению с 2023 годом добыча «Роснефти» незначительно снизилась, что было связано, прежде всего, решениями правительства РФ по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Кроме того, «Роснефть» сохранила лидирующие позиции по выполнению масштабных перспективных проектов в отрасли. Капитальные затраты компании в 2024 году составили 1,4 трлн руб., что на 11,2% выше показателя 2023 года.
Отметим также, что высокая эффективность геологоразведочных работ позволила «Роснефти» в 2024 году открыть семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 0,2 млрд т н.э. Восполнение добычи приростом запасов превышает 100%.
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