На горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв, пострадали двое пожарных
09:20 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел на горящей из-за падения обломков беспилотников нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали двое пожарных. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м, огонь распространился на второй резервуар, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных. Им на месте оперативно оказали первую помощь, доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью сотрудников угрозы нет. Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
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