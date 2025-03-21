Орбан готов открыть шампанское, если РФ и США договорятся по Украине без самой Украины

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Венгрии не только не огорчатся, если Россия и США договорятся об урегулировании конфликта на Украине без самой Украины и без Евросоюза, но и отметят это с шампанским. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью новостному порталу Patriot.

Отвечая на вопрос, какова будет реакция Будапешта, если Москва и Вашингтон договорятся «решать судьбу Украины» без участия Киева и Брюсселя, глава правительства сказал: «Наша ситуация проста. Мы знаем, какой будет наша реакция. Мы открываем бутылку шампанского и говорим, что это то, чего мы всегда хотели».