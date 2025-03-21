Около 10% иностранных выпускников российских вузов остаются работать в РФ
13:05 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До 10% иностранных выпускников университетов РФ остаются работать в стране. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«Сегодня до 10% выпускников-иностранцев остаются работать в России. С учетом большого дефицита практически во всей экономике в социальной сфере нам представляется, что есть хороший потенциал для адаптации иностранцев и их трудоустройства на рынке труда», — сказал он на пленарном заседании «Международное позиционирование российского образования», которое проходит на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Согласно представленной им презентации, более 395 тыс. иностранных студентов, по данным на 2024 год, обучались в российских вузах, прирост по сравнению с 2023 годом составил 12%. 76,7% студентов-иностранцев из стран СНГ, Китая и Индии.
НОВОСТИ
- 13:32 21.03.2025
- Власти Нидерландов намерены почти втрое увеличить численность армии — ТВ
- 13:20 21.03.2025
- США могли бы присоединить Гренландию, заключив договор о свободной ассоциации, считает WP
- 13:00 21.03.2025
- Потеря лесов в мире с 1990 года сопоставима с половиной территории Китая — ООН
- 12:32 21.03.2025
- Смертность от ВИЧ-инфекции в России за пять лет снизилась на 19% — Мурашко
- 12:20 21.03.2025
- Путин тепло поздравил коллег из СНГ с весенним праздником Навруз
- 12:05 21.03.2025
- Заочные суды грозят всем лицам за рубежом, совершившим преступления против РФ
- 12:00 21.03.2025
- ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит
- 11:32 21.03.2025
- За дискредитацию армии и призывы к санкциям грозит 5 лет тюрьмы с возможной конфискацией
- 11:20 21.03.2025
- План ЕС по предоставлению новой военной помощи Киеву провалился — Politico
- 11:05 21.03.2025
- Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать