Около 10% иностранных выпускников российских вузов остаются работать в РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 10% иностранных выпускников университетов РФ остаются работать в стране. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Сегодня до 10% выпускников-иностранцев остаются работать в России. С учетом большого дефицита практически во всей экономике в социальной сфере нам представляется, что есть хороший потенциал для адаптации иностранцев и их трудоустройства на рынке труда», — сказал он на пленарном заседании «Международное позиционирование российского образования», которое проходит на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Согласно представленной им презентации, более 395 тыс. иностранных студентов, по данным на 2024 год, обучались в российских вузах, прирост по сравнению с 2023 годом составил 12%. 76,7% студентов-иностранцев из стран СНГ, Китая и Индии.