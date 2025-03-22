Зеленский в значительной степени признал, что Украина не станет членом НАТО — Уиткофф
08:50 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали, что Украина не станет членом НАТО. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Что касается НАТО, то я думаю, что Зеленский и его правая рука Ермак, я полагаю, что они в основном признали, что они (Украина — прим. ТАСС) не станут членом НАТО», — сказал Уиткофф в опубликованном в пятницу интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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