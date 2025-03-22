Командование ВСУ угрожает репрессиями мобилизованным за отступление из Суджи
13:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование ВСУ запретило мобилизованным, брошенным на суджанское направление, отступать в Сумскую область. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ угрожают мобилизованным за отступление репрессиями против родных.
«Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область. Им угрожают не только заградительным огнем, но и репрессиями против родных солдат ВСУ», — сказал собеседник агентства.
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