13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ запретило мобилизованным, брошенным на суджанское направление, отступать в Сумскую область. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ угрожают мобилизованным за отступление репрессиями против родных.

«Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область. Им угрожают не только заградительным огнем, но и репрессиями против родных солдат ВСУ», — сказал собеседник агентства.