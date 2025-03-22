0
0
169
НОВОСТИ

Командование ВСУ угрожает репрессиями мобилизованным за отступление из Суджи

13:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ запретило мобилизованным, брошенным на суджанское направление, отступать в Сумскую область. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ угрожают мобилизованным за отступление репрессиями против родных.

«Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область. Им угрожают не только заградительным огнем, но и репрессиями против родных солдат ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 22.03.2025
Байдена лишили допуска к секретной информации
0
93
12:30 22.03.2025
Умерла Лариса Голубкина
0
302
12:00 22.03.2025
РФ нанесла Западу «катастрофическое поражение» на Украине — американский политолог
0
381
11:30 22.03.2025
На юге европейской части России ожидается сильное повышение температуры
0
382
11:00 22.03.2025
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может потерять власть и уйти на вторые роли — Bild
0
507
10:30 22.03.2025
За организацией теракта в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественного государства — СК
0
516
10:00 22.03.2025
Обсуждение гарантий безопасности для Украины остается открытым — Уиткофф
0
502
09:30 22.03.2025
Силы РФ формируют огневой мешок для ВСУ в центре Часова Яра в ДНР — Марочко
0
557
09:00 22.03.2025
Два человека пострадали из-за взрыва БПЛА в доме в Ростове-на-Дону
0
541
08:50 22.03.2025
Зеленский в значительной степени признал, что Украина не станет членом НАТО — Уиткофф
0
576

Возврат к списку