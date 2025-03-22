В Таджикистане из-за изменения климата исчезло около 1,3 тыс. ледников
17:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 1,3 тыс. ледников, расположенных в Таджикистане, к настоящему времени исчезло по причине изменения климата, что приводит к экологическим проблемам и снижению качества жизни в Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
Как говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства республики, министр выступил 21 марта на мероприятии высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое было посвящено Всемирному дню ледников и Всемирному дню водных ресурсов. Глава МИД подчеркнул, что ледники — это основной источник пресной воды для миллионов людей, особенно в Центральной Азии. Он добавил, что крупнейшие ледники Таджикистана выполняют функцию «водной башни региона».
«Ссылаясь на тревожные данные Всемирной метеорологической организации, Сироджиддин Мухриддин указал, что только в 2023 году ледники мира потеряли более 600 гигатонн воды — это самый высокий показатель за последние 50 лет. В Таджикистане уже исчезло около 1,3 тыс. ледников, что ведет к экологическим проблемам, сокращению водных ресурсов и ослаблению устойчивости региона», — отмечается в сообщении.
По словам министра, Душанбе серьезно обеспокоен ускоренным таянием ледников и сокращением запасов пресной воды. Он отметил, что «изменение климата не знает границ, а эффективное реагирование требует скоординированных действий и широкого международного сотрудничества». Мухриддин подчеркнул необходимость сохранить дух партнерства и продолжать практические шаги по реализации результатов Конференции высокого уровня ООН по водным ресурсам, состоявшейся в 2023 году.
Глава МИД призвал другие страны и международных партнеров активно готовиться к предстоящим мероприятиям, в том числе к Конференциям ООН по водным ресурсам, которые должны пройти в 2026 и 2028 годах в ОАЭ и Таджикистане соответственно. Мухриддин проинформировал участников заседания в Нью-Йорке о подготовке к Международной конференции по сохранению ледников, которую планируют провести в Душанбе 29–31 мая этого года.
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