0
0
98
НОВОСТИ

В Таджикистане из-за изменения климата исчезло около 1,3 тыс. ледников

17:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1,3 тыс. ледников, расположенных в Таджикистане, к настоящему времени исчезло по причине изменения климата, что приводит к экологическим проблемам и снижению качества жизни в Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Как говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства республики, министр выступил 21 марта на мероприятии высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое было посвящено Всемирному дню ледников и Всемирному дню водных ресурсов. Глава МИД подчеркнул, что ледники — это основной источник пресной воды для миллионов людей, особенно в Центральной Азии. Он добавил, что крупнейшие ледники Таджикистана выполняют функцию «водной башни региона».

«Ссылаясь на тревожные данные Всемирной метеорологической организации, Сироджиддин Мухриддин указал, что только в 2023 году ледники мира потеряли более 600 гигатонн воды — это самый высокий показатель за последние 50 лет. В Таджикистане уже исчезло около 1,3 тыс. ледников, что ведет к экологическим проблемам, сокращению водных ресурсов и ослаблению устойчивости региона», — отмечается в сообщении.

По словам министра, Душанбе серьезно обеспокоен ускоренным таянием ледников и сокращением запасов пресной воды. Он отметил, что «изменение климата не знает границ, а эффективное реагирование требует скоординированных действий и широкого международного сотрудничества». Мухриддин подчеркнул необходимость сохранить дух партнерства и продолжать практические шаги по реализации результатов Конференции высокого уровня ООН по водным ресурсам, состоявшейся в 2023 году.

Глава МИД призвал другие страны и международных партнеров активно готовиться к предстоящим мероприятиям, в том числе к Конференциям ООН по водным ресурсам, которые должны пройти в 2026 и 2028 годах в ОАЭ и Таджикистане соответственно. Мухриддин проинформировал участников заседания в Нью-Йорке о подготовке к Международной конференции по сохранению ледников, которую планируют провести в Душанбе 29–31 мая этого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 22.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении
0
24
16:00 22.03.2025
Обученного персонала для управления АЭС Украины не хватит ни у одной страны — глава ЗАЭС
0
241
15:00 22.03.2025
Сербия отозвала голос по резолюции против РФ в ООН, не желая «обидеть друзей» — Вулин
0
368
14:00 22.03.2025
Байдена лишили допуска к секретной информации
0
439
13:00 22.03.2025
Командование ВСУ угрожает репрессиями мобилизованным за отступление из Суджи
0
534
12:30 22.03.2025
Умерла Лариса Голубкина
0
616
12:00 22.03.2025
РФ нанесла Западу «катастрофическое поражение» на Украине — американский политолог
0
737
11:30 22.03.2025
На юге европейской части России ожидается сильное повышение температуры
0
636
11:00 22.03.2025
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может потерять власть и уйти на вторые роли — Bild
0
821
10:30 22.03.2025
За организацией теракта в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественного государства — СК
0
770

Возврат к списку