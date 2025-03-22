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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении

17:30 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 200 военнослужащих на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл», — говорится в сообщении.

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