ВС США разрабатывают систему «Золотой купол» для защиты от дальнобойных ракет — CNN
18:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные специалисты экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) для защиты страны от ударов большой дальности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их данным, Белый дом готов предоставить любой объем финансирования, необходимый для создания противоракетного щита. Однако один из источников отметил, что пока «Золотой купол» — это «всего лишь идея», которая обсуждается в общих чертах.
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