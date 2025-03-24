Эксперт: совокупный вклад «Роснефти» в национальную экономику РФ составил около 10 трлн рублей

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Судя по отчетности «Роснефти» за 2024 год, можно сделать вывод, что ее вклад в российский бюджет оказался куда больше, чем 6,1 трлн руб., хотя именно эта сумма была обозначена компанией. Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, сумма оказалась эквивалентной 17% доходов федерального бюджета и стала максимальной для отдельно взятой компании за всю историю отечественного рынка.

«Если добавить к этому выдающемуся результату налоги и платежи, которые платят партнеры и подрядчики «Роснефти» благодаря работе с компанией, то сумма увеличится до 7,1 трлн рублей, - говорит Андрианов. - Чтобы понять масштаб этой цифры, достаточно вспомнить, что ассигнования, к примеру, на медицину в бюджете 2024 года составили 6,7 трлн рублей, на образование – 1,55 трлн рублей, в том числе на реализацию госпрограммы «Развитие образования» – «всего» 575,2 млрд рублей».

Также к сумме можно добавить, капитальные затраты «Роснефти» почти в 1,5 трлн руб. – компания вкладывает эти средства в инфраструктурные объекты, формируя и рабочие места, и способствуя развитию регионов, а также различные процентные платежи, в основном государственным банкам, которые достигают 700 млрд руб., и еще 700 млрд руб. в виде платежей в адрес государственных монополий, таких как РЖД, «Газпром», «Транснефть». «Итого получается порядка 10 трлн рублей вклада в национальную экономику. Учитывая, что доходы федерального бюджета РФ в 2024 году составили 36,7 трлн рублей, «Роснефть» обеспечила более четверти (27,2%) от этой суммы» - говорит Андрианов.

Он обращает внимание, что вклад других участников нефтегазовой отрасли оказался куда более скромным. «Газпромнефть» - 1,3 трлн, «Татнефть» - 740 млрд, «НОВАТЭК» - 300 млрд. И еще раз, чтобы отметить громадную разницу – только прямые выплаты «Роснефти» в бюджет составляют 6,1 трлн рублей» - констатировал Андрианов.

По словам Андрианова, при этом суммарный объем налоговых платежей за 2024 год, которые обеспечили финансовый, горно-металлургический, энергетический секторы, химическая и алмазная промышленности, а также связь и коммуникации, оказалась лишь 6,6 трлн руб.