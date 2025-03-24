Силы ПВО за ночь сбили 28 украинских БПЛА
09:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ над регионами России, из них по 12 над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: по 12 БПЛА — над территориями Брянской и Ростовской областей, два БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», — сообщили в российском военном ведомстве.
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