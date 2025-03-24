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Дания заблокирует любые американские попытки подкупа гренландцев — парламентарий

12:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания не изменит своей позиции по Гренландии и будет блокировать любые попытки подкупа гренландцев. С таким заявлением выступил председатель комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов.

«Факты, которые необходимо понять американскому правительству: Гренландия находится под властью датской короны с 1380 года. Она является полностью интегрированной частью Дании, а гренландцы — ее граждане. Только 6% жителей Гренландии предпочли бы быть американцами, а не датчанами», — написал депутат на своей странице в соцсети X.

Ярлов указал, что «единственная политическая партия, которая заявила, что доверяет Дональду Трампу, получила 1% и ни одного места в парламенте Гренландии» на прошедших выборах. «Ни один член гренландского парламента не хочет стать американцем. Все они считают пугающим и угрожающим тот факт, что США не уважают „нет“, которое означает „нет“, — продолжил он. — Единственная угроза для Гренландии — это США».

Парламентарий вновь подчеркнул, что Дания не продаст Гренландию. «Дания не примет и будет блокировать любые попытки подкупа гренландцев. Дания не изменит своей позиции, несмотря на угрозы со стороны США», — заключил он.

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