Объекты инфраструктуры ж/д станции на Кубани повреждены при падении БПЛА

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участок контактной сети и остекление здания повреждены на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края при падении обломков БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги ТАСС уточнили, что инцидент не отразился на движении поездов.

«Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции в Кавказском районе. Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции», — говорится в сообщении оперштаба.