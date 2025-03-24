Объекты инфраструктуры ж/д станции на Кубани повреждены при падении БПЛА
12:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участок контактной сети и остекление здания повреждены на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края при падении обломков БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги ТАСС уточнили, что инцидент не отразился на движении поездов.
«Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции в Кавказском районе. Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции», — говорится в сообщении оперштаба.
НОВОСТИ
- 13:32 24.03.2025
- США и Украина могут провести дополнительный раунд переговоров — NYT
- 13:20 24.03.2025
- Президент Грузии отозвал из КС иск против закона об иноагентах, поданный Зурабишвили
- 13:05 24.03.2025
- США могут отслеживать нанесение ударов по энергообъектам и делать выводы — Песков
- 13:00 24.03.2025
- Киев в понедельник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК
- 12:20 24.03.2025
- Полиция в Стамбуле избила журналистов RT дубинками во время протестов — телеканал
- 12:05 24.03.2025
- Только каждый шестой украинец, находящийся в Польше, хочет вернуться на Украину — опрос
- 12:00 24.03.2025
- Дания заблокирует любые американские попытки подкупа гренландцев — парламентарий
- 11:32 24.03.2025
- Филиппины и США начали совместные военные учения
- 11:20 24.03.2025
- Австрийская спецслужба обвинила гражданку Болгарии в шпионаже в пользу РФ
- 11:05 24.03.2025
- Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать