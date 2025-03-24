США могут отслеживать нанесение ударов по энергообъектам и делать выводы — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и делать соответствующие выводы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», — сказал Песков.