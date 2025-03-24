Президент Грузии отозвал из КС иск против закона об иноагентах, поданный Зурабишвили
13:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иноагентах, поданный экс-президентом Саломе Зурабишвили. Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Закон служит максимальному информированию общества о происхождении финансирования организаций, проводящих интересы иностранной силы. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска», — говорится в сообщении.
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