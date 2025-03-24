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США и Украина могут провести дополнительный раунд переговоров — NYT

13:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации США и Украины могут провести в понедельник в Эр-Рияде дополнительный раунд переговоров. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, украинская и американская стороны могут провести еще одну встречу в зависимости от прогресса на проходящих сейчас в Эр-Рияде переговорах делегаций США и России.

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