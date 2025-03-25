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Врачей и учителей исключат из списка профессий для предоставления иностранцам ВНЖ

10:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сферы здравоохранения и образования исключат из списка профессий, по которым иностранцам будут предоставлять вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, сообщил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Министерство труда РФ должно обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке. По его словам, сферы здравоохранения и образования должны быть исключены из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке.

«Данный перечень очень сильно сократился по сравнению с тем, что был раньше. Нет там никаких учителей, врачей, что больше всего вызывало критику в последнее время. Проект перечня заметно сокращен, и там остался только список высококвалифицированных специалистов», — пояснил Нилов.

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