Врачей и учителей исключат из списка профессий для предоставления иностранцам ВНЖ
10:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сферы здравоохранения и образования исключат из списка профессий, по которым иностранцам будут предоставлять вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, сообщил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Министерство труда РФ должно обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке. По его словам, сферы здравоохранения и образования должны быть исключены из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке.
«Данный перечень очень сильно сократился по сравнению с тем, что был раньше. Нет там никаких учителей, врачей, что больше всего вызывало критику в последнее время. Проект перечня заметно сокращен, и там остался только список высококвалифицированных специалистов», — пояснил Нилов.
Новости
- 11:05 25.03.2025
- В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме эвакуированы 150 человек
- 11:00 25.03.2025
- Лидер Румынии усомнился, что ядерное оружие будет размещено на восточной границе НАТО
- 10:35 25.03.2025
- В Краснодаре при поддержке Сбера стартовал благотворительный проект для помощи особенным детям
- 10:32 25.03.2025
- 4% работодателей сократили зарплаты сотрудников в первом квартале 2025 года
- 10:20 25.03.2025
- Власти Аргентины обнародуют документы, касающиеся сбежавших в страну нацистов
- 10:05 25.03.2025
- Израиль нанес удар по военным объектам на двух сирийских базах
- 09:32 25.03.2025
- Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион
- 09:20 25.03.2025
- США позитивно оценивают переговоры в Эр-Рияде, вскоре сделают заявление — Reuters
- 09:05 25.03.2025
- Сербия после бомбардировок НАТО в 1999 году продолжает оставаться целью — Вучич
- 09:00 25.03.2025
- За ночь уничтожены 5 БПЛА над Крымом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать