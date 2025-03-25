Израиль нанес удар по военным объектам на двух сирийских базах

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам на сирийских базах Тадмор и Т4. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам, оставшимся на сирийских военных базах Тадмор и Т4», — говорится в заявлении.

ЦАХАЛ «продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданам Израиля», подчеркнули в пресс-службе.