На малый и средний бизнес приходится более 70% производителей БПЛА в РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70% российских производителей беспилотников относятся к малому и среднему бизнесу. Об этом ТАСС сообщили в Корпорации МСП.

«За последние три года число производителей беспилотных авиационных систем и их компонентов в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло почти в 2 раза — с 356 в 2022 году до 619 предприятий в 2025. При этом общее количество таких компаний в России насчитывает 889 организаций, включая крупный бизнес. Таким образом, два из трех предприятий, занимающихся созданием беспилотников, являются субъектами МСП. В 2023 году их доход составил около 45 млрд рублей, а по итогам 2024 года может превысить 50 млрд рублей», — сообщили в корпорации.