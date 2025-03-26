Москва может оттягивать заключение соглашения - Трамп

10:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в стремлении России к урегулированию украинского конфликта, но допускает, что Москва может оттягивать заключение мирного соглашения.

"Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они (Россия - ИФ) оттягивают время", - сказал Трамп в интервью Newsmax.