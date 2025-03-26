В Сочи задержан мужчина, открывший стрельбу в магазине, где погибла женщина

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина открыл стрельбу в магазине в Сочи, в результате погибла женщина и ранен еще один человек. Следователи задержали 52-летнего подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в телеграм-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины и покушении на убийство двух лиц. <…> Подозреваемый задержан следователем [управления] СК РФ по краю», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения въехал на автомобиле в помещение магазина в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Выйдя из машины, он с ружьем направился в помещение, где находился его знакомый, имевший перед ним долговые обязательства, и произвел не менее пяти выстрелов. В магазине также находилась сотрудница, от полученных ран она погибла на месте. Второй потерпевший получил огнестрельное ранение руки, ему удалось убежать и обратиться за медицинской помощью.