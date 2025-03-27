Тунис ищет решения для увеличения потока туристов из России — глава нацбюро по туризму
09:32 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Туниса заинтересованы в возвращении своей доли на российском туристическом рынке и ищут решения для увеличения потока туристов из РФ. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор национального бюро по туризму Хильми Хусейн.
«Стремясь вернуть себе долю на этом важном рынке, мы продолжаем координировать усилия со всеми заинтересованными сторонами в дипломатической сфере и нашим представительством в Москве, чтобы найти решения для перезагрузки тунисского направления как можно скорее», — сказал Хусейн.
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