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НОВОСТИ

В Сбере предложили законодательно закрепить обязанность всех банков бороться с дропами

11:10 27.03.2025

Сбер сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные у россиян средства. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Благодаря совместной работе с начала года со счетов мошенников гражданам России уже возвращено более 1 млрд руб. Аналогичную сумму удалось вернуть за весь прошлый год», – сообщил он.

По его словам, Сбер занимается работой по возврату средств со счетов дропов по своей инициативе – вырабатыват эффективные механизмы возврата денег. «Однако банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству. В этой системе участвуют и операторы связи, маркетплейсы, МВД и государственные сервисы (Госуслуги)», – указал Станислав Кузнецов.

«Поэтому нужен системный подход к решению проблемы: требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работу всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками», – подчеркнул топ-менеджер Сбера.

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