С Арменией придется пересмотреть экономические отношения, если она идет в ЕС — Оверчук

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москве придется пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Ереваном, если Армения идет в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Ранее депутаты парламента республики во втором и окончательном чтении приняли законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС.

«Со своей стороны, конечно же, мы внимательно отслеживаем эти процессы. Мы понимаем, что если Армения идет в Европу, то, соответственно, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной. И, к сожалению, это будет отражаться на жизненном уровне людей в Армении, чего, конечно же, нам бы очень не хотелось», — сказал он.