Строительство первой в России ВСМ Москва — Петербург начнется в середине 2025 г.

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва — Санкт-Петербург начнется в середине 2025 года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на правительственном часе в Совете Федерации.

«В 2024 году обеспечено подписание всех необходимых финансовых документов. С середины 2025 года мы приступаем к строительным работам», — сказал он.