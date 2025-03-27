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Соглашение с США о недрах будет бессрочным и без гарантий безопасности — депутат Рады

13:32 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной будет бессрочным и не предусматривает никаких гарантий безопасности. Об этом сообщил со ссылкой на документ депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Бессрочно действует соглашение. Изменения или прекращение действия соглашения могут быть только с разрешения американцев. [У американцев есть] право „первой ночи“ на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам», — написал он в своем телеграм-канале.

Железняк подчеркнул, что в соглашении нет «ничего о гарантиях безопасности, даже намека».

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