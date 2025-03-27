ВСУ потеряли за сутки более 190 военных на курском направлении
14:00 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины за сутки на курском направлении составили более 190 военных, 5 бронемашин и 2 артиллерийских орудия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены 5 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА», — сообщили в министерстве.
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