ВСУ потеряли за сутки более 190 военных на курском направлении

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины за сутки на курском направлении составили более 190 военных, 5 бронемашин и 2 артиллерийских орудия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены 5 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА», — сообщили в министерстве.