Сбер: В российском праве уже есть нормы ответственности в сфере искусственного интеллекта
13:25 27.03.2025
В российском праве уже есть точечные нормы по ответственности в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.
«В прошлом году были приняты поправки в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах» (ЭПР), – напомнил он. – Появилась процедура выявления ответственных за инциденты с решениями на основе ИИ, которые тестируют в ЭПР. Для этого после инцидента с причинением вреда технологическим решением с ИИ должна создаваться отдельная комиссия. Она исследует инцидент и выявляет, по какой причине тестируемое решение принесло вред».
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