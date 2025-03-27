Сбер: В российском праве уже есть нормы ответственности в сфере искусственного интеллекта

13:25

В российском праве уже есть точечные нормы по ответственности в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.

«В прошлом году были приняты поправки в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах» (ЭПР), – напомнил он. – Появилась процедура выявления ответственных за инциденты с решениями на основе ИИ, которые тестируют в ЭПР. Для этого после инцидента с причинением вреда технологическим решением с ИИ должна создаваться отдельная комиссия. Она исследует инцидент и выявляет, по какой причине тестируемое решение принесло вред».