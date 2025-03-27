На встрече в Париже не принимались решения об отправке войск на Украину — Туск

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения по направлению так называемой стабилизационной миссии на Украину на саммите «коалиции желающих» в Париже не принимались. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи.

«Сегодня не было цели принимать какие-то решения по направлению стабилизационной миссии на Украину», — сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.