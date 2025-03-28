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Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию — Дмитриев

10:32 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — написал он в социальной сети Х, комментируя новость о том, что крупный южнокорейский бизнес изучает возможность вернуться в Россию.

Как ранее сообщила газета The Korea Times, крупные южнокорейские корпорации, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций. Как пишет газета, Россия является важным рынком с выраженным предпочтением в пользу корейских товаров и служит хабом между Центральной Азией и Европой.

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