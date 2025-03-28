Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии на 20 суток
19:10 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул помещена под арест сроком на 20 суток по требованию прокуроров, которые заявили о новых обстоятельствах в заведенном против нее уголовном деле. Такое решение было принято районным судом Кишинева, передает корреспондент ТАСС.
«Частично одобрить запрос о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 20 суток», — зачитал постановление судья Сергей Чобану.
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