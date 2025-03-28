Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии на 20 суток

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул помещена под арест сроком на 20 суток по требованию прокуроров, которые заявили о новых обстоятельствах в заведенном против нее уголовном деле. Такое решение было принято районным судом Кишинева, передает корреспондент ТАСС.

«Частично одобрить запрос о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 20 суток», — зачитал постановление судья Сергей Чобану.