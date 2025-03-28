Вэнс: Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях в отношении Гренландии

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Дании не принимают достаточных мер для обеспечения безопасности Гренландии в свете заинтересованности России и Китая в регионе. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс на американской военной базе, расположенной на этом острове. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют огромный интерес к арктическим коридорам и арктическим морским путям, а также к полезным ископаемым на арктических территориях. Нам необходимо обеспечить лидерство Америки в Арктике, поскольку мы знаем, что если Америка этого не сделает, то другие страны заполнят оставленный нами пробел», — сказал он.

«Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях [в отношении Гренландии]. <…> Но, к сожалению, это место, эта база, окружающая территория менее безопасны, чем 30-40 лет назад, потому что некоторые из наших союзников отстают, поскольку Китай и Россия проявляют все больший интерес к Гренландии", - утверждал Вэнс.