Вэнс: Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях в отношении Гренландии
22:30 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Дании не принимают достаточных мер для обеспечения безопасности Гренландии в свете заинтересованности России и Китая в регионе. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс на американской военной базе, расположенной на этом острове. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.
«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют огромный интерес к арктическим коридорам и арктическим морским путям, а также к полезным ископаемым на арктических территориях. Нам необходимо обеспечить лидерство Америки в Арктике, поскольку мы знаем, что если Америка этого не сделает, то другие страны заполнят оставленный нами пробел», — сказал он.
«Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях [в отношении Гренландии]. <…> Но, к сожалению, это место, эта база, окружающая территория менее безопасны, чем 30-40 лет назад, потому что некоторые из наших союзников отстают, поскольку Китай и Россия проявляют все больший интерес к Гренландии", - утверждал Вэнс.
НОВОСТИ
- 23:00 28.03.2025
- На одной из улиц Ньюкасла найдены разбросанными конфиденциальные военные документов -СМИ
- 21:10 28.03.2025
- Трамп о ситуации с переговорами по Украине: Есть прогресс, но между сторонами много недоброжелательности
- 19:45 28.03.2025
- Импорт сельхозпродукции из Украины в ЕС с июня может быть сокращен - СМИ
- 19:10 28.03.2025
- Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии на 20 суток
- 18:45 28.03.2025
- Генсек ООН: У Украины есть легитимное правительство…
- 18:35 28.03.2025
- Набиуллина: Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами
- 18:25 28.03.2025
- Мьянма, в связи с землетрясением, примет помощь любой страны – премьер Мин Аун Хлайн
- 17:41 28.03.2025
- Среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых
- 17:12 28.03.2025
- Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США, считает Медведев
- 17:00 28.03.2025
- Венгрия требует от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой ЕС к войне с РФ — Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать