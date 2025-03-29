Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что будет представлять Австралию
11:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять Австралию на соревнованиях. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
«Я рада сообщить, что мое заявление на постоянное место жительства было одобрено правительством Австралии. Австралия — место, которое я люблю и где я по-настоящему чувствую себя как дома. Я люблю находиться в Мельбурне и хочу как можно скорее обустроить здесь свой дом. С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — написала Касаткина.
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