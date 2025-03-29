Судно, севшее на мель у Шикотана, вышло на глубину
11:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рыболовецкое судно, накануне оказавшееся на мели в бухте Малокурильская на северном берегу Шикотана, вышло на глубину. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалина.
«Рыболовное судно „Регул“ 28 марта в терминале Малокурильское осуществляло выгрузку на мели. По завершении работ судно с помощью буксиров выведено на глубину», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что судно находилось близко к берегу и причалу и самостоятельно уйти в море не сможет.
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