0
0
0
НОВОСТИ

Судно, севшее на мель у Шикотана, вышло на глубину

11:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыболовецкое судно, накануне оказавшееся на мели в бухте Малокурильская на северном берегу Шикотана, вышло на глубину. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалина.

«Рыболовное судно „Регул“ 28 марта в терминале Малокурильское осуществляло выгрузку на мели. По завершении работ судно с помощью буксиров выведено на глубину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судно находилось близко к берегу и причалу и самостоятельно уйти в море не сможет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 29.03.2025
Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что будет представлять Австралию
0
107
10:30 29.03.2025
Температура в Москве в начале недели будет превышать норму на 4-6 градусов — Вильфанд
0
166
10:00 29.03.2025
Шведский журналист арестован в Турции по обвинениям в терроризме и оскорблении президента
0
219
09:30 29.03.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. — ТВ
0
248
09:00 29.03.2025
Администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины — WSJ
0
338
08:50 29.03.2025
Группировка ВСУ в Курской области в критической ситуации — Алаудинов
0
354
08:40 29.03.2025
Соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово — Вэнс
0
338
08:30 29.03.2025
Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью
0
310
23:00 28.03.2025
На одной из улиц Ньюкасла найдены разбросанными конфиденциальные военные документы -СМИ
0
1116
22:30 28.03.2025
Вэнс: Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях в отношении Гренландии
0
1056

Возврат к списку