The Economist назвал примерные сроки поведения президентских выборов на Украине

17:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы президента Украины могут состояться в июле. Об этом сообщил британский еженедельный журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Источник журнала утверждает, что неожиданным объявлением о выборах Владимир Зеленский попытается застать врасплох своих конкурентов в надежде, что они не смогут выстроить эффективную кампанию за короткий срок. Согласно изданию, на прошлой неделе Зеленский поручил своему офису начать работу над организацией выборов после полноценного прекращения огня, которое, как считает руководство США, может быть достигнуто к концу апреля.

В публикации отмечается, что о сроках президентских выборов можно будет судить по результатам голосования в Верховной раде о продлении военного положения, которое должно состояться не позднее 8 мая. Считается, что отмена военного положения является первым необходимым шагом на пути к всеобщему волеизъявлению. Источники указали, что Зеленский нацелен провести выборы летом. При этом украинские законы отводят 60 дней на избирательную кампанию, поэтому наиболее ранним сроком называется июль, отметил The Economist.